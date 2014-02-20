سعيد الطاير: ملتزمون بوعد محمد بن راشد بتنظيم أفضل دورة في تاريخ إكسبو

أوضح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة ملتزمة بالوعد الذي قطعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم أفضل دورة في تاريخ إكسبو.

وقال: "من خلال تطويـر استراتيجيتنا للسنـوات الخمس المقبلة، فإننا نؤكد التزامنا بالوعد الذي قطعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتنظيم أفضل دورة في تاريخ معارض "إكسبو" في عام 2020.

ومن خلال خطواتنا التطويرية، سنمتلك بنية تحتية مرنة لقطاع الطاقة والمياه بما يتيح لنا تلبية كافة احتياجات زوار معرض "إكسبو دبي الدولي 2020" الذي من المتوقع أن يستقبل نحو 25 مليون زائر، إضافةً إلى دعم مشاريع البنية التحتية الضخمة لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير.

وأوضح الطاير: "لقد حققنا نتائج تنافسية لافتة، متفوقين على مؤسسات القطاع الخاص وحتى الشركات الأوروبية والأميركية من حيث الكفاءة والموثوقية. ويتجلى ذلك من خلال خفض معدل الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى أقل من 3,3% مقارنةً مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركيّة.

كما تراجعت نسبة الفاقد في قطاع المياه إلى 10,04% مقارنةً مع 15% في أميركا الشماليّة، حققت الهيئة 5.62 دقائق بالنسبة للدقائق المفقودة للمتعاملين وهو يعد من أقل المعدلات العالمية، مقارنة بـ15 دقيقة في الشركات الأوروبية والأميركية، مما جعل الهيئة ترسي معياراً دولياً جديداً لها، وتؤكد التزامها بمواكبة نمو الطلب على المياه وتعزيز الاستدامة.

وقد أسهمت منجزاتنا في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تبووئنا المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الرابعة عالمياً من حيث توفير الكهرباء.