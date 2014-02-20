محمد بن زايد يشارك في مسيرة قصر الحصن الوطنية

تقدم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المسيرة الوطنية الاحتفالية إيذانا بانطلاق مهرجان قصر الحصن بأبوظبي في دورته الثانية.

وشارك في المسيرة الوطنية عدد من أولياء العهود وأصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وأعيان البلاد وجموع المواطنين من مختلف أنحاء الإمارات حيث تلاحم المشاركون معاً قيادة وشعباً في هذه المسيرة الاحتفالية التي انطلقت من قصر المنهل باتجاه قصر الحصن احتفاء بماض عريق وإرث تاريخي يمتد لأكثر من 250 عاما.

فقد شارك في المسيرة وفعاليات المهرجان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وعدد من شيوخ ال نهيان وأعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي وكبار المسؤولين.

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