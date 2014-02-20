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رسميا .. كلاسيكو نهائي كأس إسبانيا على ملعب ميستايا

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رسميا .. كلاسيكو نهائي كأس إسبانيا على ملعب ميستايا رسميا .. كلاسيكو نهائي كأس إسبانيا على ملعب ميستايا

مدريد، (إفي): أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم بشكل رسمي تحديد يوم الاربعاء 16 أبريل 2014 موعدا لإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الملك بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا.

وستتكرر بذلك مواجهة الكلاسيكو التي جمعت القطبين على نفس الملعب في نسخة 2011 ، والتي انتهت بفوز الريال برأسية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واتفق مسئولو الناديين والاتحاد الإسباني على الموعد المذكور للحصول على فترة راحة كافية في حال وصل أحدهما أو كلاهما لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما تحدد سعر الفئة الأدنى من تذاكر المباراة بقيمة 45 يورو، فيما يبلغ سعر التذكرة الأغلى 240 يورو.

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