بالصور.. تشييع جنازة شهيد الشرطة بالشرقية وسط هتافات “الشعب يريد إعدام الإخوان”

شهدت محافظة الشرقية جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، منذ قليل ، حيث تم تشييع جثمان الشهيد رقيب “سعيد مرسى عبد الله”، الذى استشهد فى هجوم مسلح استهدف سيارة شرطة كانت تؤمن سيارة بريد محملة بالأموال صباح اليوم الخميس ، وأصيب 3 من أفراد وأمناء الشرطة.

حضر الجنازة عدد من القيادات التنفيذية والشرطية وعلى رأسهم االدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية ، واللواء سامح الكيلانى مدير الأمن وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد ” عباد الرحمان ” بقرية العقدة التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية ” مسقط رأس الشهيد “، ثم حمل الجثمان ملفوفا بعلم مصر ، وسط الموسيقى الجنائزية وتشريفة من الشرطة .

وطالبت سعاد عبدالحفيظ احمد عامر زوجة الشهيد ، بالقصاص لزوجها ، لأنه كان يخدم وطنه وقتل غدرا ولابد من القصاص له ، وقال وجيه الحديدى نجل شقيق الشهيد ” أن الشهيد ” كان العائل الوحيد لأسرته موضحا أن الشهيد لديه طفلين ” أنجى 5 سنوات , أحمد 3 سنوات ” إضافة إلى أنه كان يعول والدته المسنة التى تبلغ من العمر 75 عاما، مطالبا بسرعة القصاص من الجناه قائلا ” أعطوا الشعب سلاح وأحنا هنخلص على الإرهابين بأيدينا ” .

من ناحيه اخرى ، وعقب تشييع الجنازة ، نظم المئات من الاهالى مسيره احتجاجية ، طافت شوارع الزقازيق ، للمطالبة بالقصاص العادل من قتله الشهيد ، مرددين الهتافات ” لا اله الا الله ،، الاخوان اعداء الله ” و” لااله الا الله الشهيد حبيب الله ” ، ” الى الجنه ياحبيب الله ” ، الشعب يريد إعدام الإخوان .