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بالصور.. تشييع جنازة شهيد الشرطة بالشرقية وسط هتافات “الشعب يريد إعدام الإخوان”

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بالصور.. تشييع جنازة شهيد الشرطة بالشرقية وسط هتافات “الشعب يريد إعدام الإخوان” بالصور.. تشييع جنازة شهيد الشرطة بالشرقية وسط هتافات “الشعب يريد إعدام الإخوان”

تشييع جنازة شهيد الشرطة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، منذ قليل ، حيث تم تشييع جثمان الشهيد رقيب “سعيد مرسى عبد الله”، الذى استشهد فى هجوم مسلح استهدف سيارة شرطة كانت تؤمن سيارة بريد محملة بالأموال صباح اليوم الخميس ، وأصيب 3 من أفراد وأمناء الشرطة.

حضر الجنازة عدد من القيادات التنفيذية والشرطية وعلى رأسهم االدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية ، واللواء سامح الكيلانى مدير الأمن وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد ” عباد الرحمان ” بقرية العقدة التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية ” مسقط رأس الشهيد “،  ثم حمل الجثمان ملفوفا بعلم ، وسط الموسيقى الجنائزية وتشريفة من الشرطة .

وطالبت سعاد عبدالحفيظ احمد عامر زوجة الشهيد ، بالقصاص لزوجها ، لأنه كان يخدم وطنه وقتل غدرا ولابد من القصاص له ، وقال وجيه الحديدى نجل شقيق الشهيد ” أن الشهيد ” كان العائل الوحيد لأسرته موضحا أن الشهيد لديه طفلين ” أنجى 5 سنوات , أحمد 3 سنوات ” إضافة إلى أنه كان يعول والدته المسنة التى تبلغ من العمر 75 عاما، مطالبا بسرعة القصاص من الجناه قائلا ” أعطوا الشعب سلاح وأحنا هنخلص على الإرهابين بأيدينا ” .

من ناحيه اخرى ، وعقب تشييع الجنازة ، نظم المئات من الاهالى مسيره احتجاجية ، طافت شوارع الزقازيق ، للمطالبة بالقصاص العادل من قتله الشهيد ، مرددين الهتافات ” لا اله الا الله ،، الاخوان اعداء الله ” و” لااله الا الله الشهيد حبيب الله ” ، ” الى الجنه ياحبيب الله ” ، الشعب يريد إعدام الإخوان .

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