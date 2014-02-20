رئيس المحكمة يرفع جلسة محاكمة البلتاجى وحجازى.. والدفاع يطالب بالتأجيل للإطلاع

طالب القيادي الإخواني محمد البلتاجي، الحديث خلال أولي جلسات محاكمته، و صفوت حجازي و مدير مستشفي رابعة الميداني و مساعده، في قضية تعذيب ضابط قسم شرطة مصر الجديدة و أمين شرطة برابعة العدوية .

و سمح رئيس المحكمة للبلتاجي بالحديث، حيث أكد أنه يريد التحقيق في قضية مقتل ابنته برابعة، و التحيقق في وقائع الاعتداء عليه لفظيًا، و بدنيًا داخل السجن، و ضم بلاغه لقاضي التحيقق الذي يؤكد فيه علي خصومته مع 1600 مستشار، و عضو بالنيابة العامة .

وطالب دفاع البلتاجي، بتأجيل المحاكمة للإطلاع علي أوراق القضية، و تنفيذ طلبات البلتاجي ، فقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار قرار في القضية، و تمكين المحامين بلقاء المتهمين خلال مدة رفع الجلسة .