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رئيس المحكمة:منعت حضور الأهالي محاكمة البلتاجي وحجازي لعدم تحويلها لـ”سوق عكاظ”

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رئيس المحكمة:منعت حضور الأهالي محاكمة البلتاجي وحجازي لعدم تحويلها لـ”سوق عكاظ” رئيس المحكمة:منعت حضور الأهالي محاكمة البلتاجي وحجازي لعدم تحويلها لـ”سوق عكاظ”

محاكمة البلتاجى وحجازى – ارشيفية

طالب دفاع قيادات الإخوان محمد البلتاجي و صفوت حجازي، ومدير مستشفي رابعة الميداني “محمد محمود زناتى”، ومساعده “عبد العظيم إبراهيم محمد” خلال أولي جلسات محاكمتهم بتعذيب ضابط ومندوب شرطة بميدان رابعة العدوية، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بالسماح للأهالي و الجمهور بحضور وقائع الجلسة عقب منعهم ، إلا ان المستشار رفض قائلا “حتي لا يهتفون و تتحول المحكمة إلي سوق عكاظ، و في حال التزامهم بالهدوء سأسمح لاهليتهم بالدخول ” .

جدير بالذكر، ان المحكمة منعت وسائل الإعلام، وأهالى المتهيمن من الدخول لقاعة المحاكمة، لتغطية وقائع الجلسة ،و التزم البلتاجي و حجازي بالهدوء بالقاعة، و لم يرددا أي هتافات حيث اكتفي البلتاجي بالإشارة بعلامة رابعة فقط .

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