بالصور…محافظ سوهاج يعقد اجتماعاً لمناقشة موازنة العام المقبل

عقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج صباح اليوم اجتماعا مع مديري مديريات الخدمات بالمحافظة، لمناقشة الموازنة العامة لهذه المديريات للعام المالي 2014/ 2015، تمهيداً لمناقشتها بموازنة الادارة المحلية بوزارة المالية .

و قام مديري المديريات اثناء الاجتماع بعرض البنود التي تحتاج الى دعم في الموازنة الجديدة للعام المالى 2014/2015 .

حضر الاجتماع المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد ومديري مديريات التموين والزراعة والاسكان والطرق والطب البيطري والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والقوى العاملة والتنظيم والادارة بالإضافة الى مديري ادارات الموازنة بهذه المديريات .

وطالب المحافظ اثناء الاجتماع بضرورة ان يراعى في الموازنة العامة ان سوهاج هي اكبر محافظات الصعيد من حيث عدد السكان، مشيرا الى بعض القضايا الهامة مثل ضرورة اعداد دراسات وافية لإنارة المصالح الحكومية في سوهاج عن طريق الطاقة الشمسية وتامين المديريات بكاميرات مراقبة امنية .