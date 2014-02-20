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الأمن اليمنى يضبط شحنة أسلحة ودروع مضادة للرصاص قادمة من جيبوتى

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الأمن اليمنى يضبط شحنة أسلحة ودروع مضادة للرصاص قادمة من جيبوتى الأمن اليمنى يضبط شحنة أسلحة ودروع مضادة للرصاص قادمة من جيبوتى

ضبطت قوات الأمن اليمنية سيارة كانت قادمة من جيبوتي على متن إحدى السفن أمس الأربعاء ، في منطقة المخا ، وعلى متنها عدد من قطع السلاح ودرع مضاد للرصاص وتلسكوبات قناصة لليلية.

وأوضح مصدر محلي يمنى، أنه تم الاشتباه في السيارة عند إنزالها من إحدى الحاويات، وكان الصندوق الخلفي للسيارة مليء بقطع غيار الدراجات النارية.

وأشار بأنه تم التحفظ عليها من قبل رجال الجمارك بميناء المخا، وبعد ذلك تم تفتيشها يوم أمس من قبل جمارك الميناء وبحضور ضابط أمن الميناء (خفر السواحل) ومندوب الأمن السياسي ومكافحة التهريب (الاستخبارات العسكرية)  وكذلك اللواء 35 قطاع المخا.

وأوضح بأنه تم العثور على مجموعة من الأسلحة مكونة من مسدسات ونتلسكوب ليلي وبطاريات وعدسات خاصة بالناظور ودرع واقي ضد الرصاص حيث تم عمل محضر بذالك وتم حجز المشتبهين بهم في إدارة امن الميناء .

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