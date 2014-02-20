القبض على مزارع ونجليه هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد بمطروح

قامت أجهزة الأمن بمديرية أمن مطروح بحملة استهدفت ضبط المحكوم عليهم والخارجين عن القانون والمسجلين في قضايا الجنايات بدائرة قسم شرطة العلمين ، اسفرت عن إلقاء القبض على 3 من العناصر شديدة الخطورة وهو مزارع ونجليه صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد .

وتمكنت الحملة من ضبط رواق م . ع ( 52 سنة ) مزارع مقيم قرية أولاد علواني بالضبعة ومحكوم عليه هاربا في القضية 640/2012 جنايات العلمين بالسجن المؤبد كما تم ضبط نجليه سالم ( 28 سنة )مزارع ومحكوم عليه هاربا في القضية 640/2012 جنايات العلمين والمقضي عليه بالسجن المؤبد والقضية رقم 232/2012 جنايات العلمين سرقة والمقضي عليه بالسجن المشدد 10 سنوات و صافي ( 31 سنة ) مزارع والمحكوم عليه هاربا في القضايا ارقام القضية 640/2012 جنايات العلمين والمقضي عليه بالسجن المؤبد، والقضية رقم 232/2012 جنايات العلمين سرقة والمقضي عليه بالسجن المشدد 10 سنوات .

وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابة العامة .