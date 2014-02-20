عمال شركتي طنطا للكتان وغزل شبين يواصلون اعتصامهم والتصعيد الاثنين المقبل

أعلن عمال شركات” طنطا للكتان ،غزل شبين،المراجل البخارية”عن تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مجلس الوزراء ،الأثنين المقبل للمطالبة بعودة العمال الى شركاتهم وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة بعودة الشركات الى قطاع الاعمال ،وأحقية العمال فى العودة الى العمل على سابق اوضاعهم .

وقال محمد فتحى أحد العمال شركة غزل شبين فى تصريح لأونا أن الشركة القابضة للغزل والنسيج قامت بتأجيل الجمعية العمومية للشركة التى كان من المقرر عقدها يوما لثلاثاء الماضى 18 فبراير للمرة الرابعة على التوالى ، وان هناك تعمد فى تاجيل الجمعية العمومية بجانب المماطلة والتسويف.

كما قال جمال عثمان أحد عمال شركة طنطا للكتان أن العمال سيستمروا فى إعتصامهم داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والضغط والتصعيد لعودة العمال الى شركاتهم وتنفيذ أحكام القضاء.

يذكر أن عمال شركات “طنطا للكتان، وغزل شبين ،المراجل البخارية” معتصمين داخل الأتحاد العام لنقابات عمال مصر لليوم الثانى عشر على التوالى.

المراسل “بكر الشرقاوى”