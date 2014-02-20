مقتل 17 وإصابة 42 من أنصار بيت المقدس في قصف جوي بالـ”الاباتشى” في سيناء

أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن 17 تكفيريًا من أنصار بيت المقدس، لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرين في غارات جوية للطائرات الحربية من طراز أباتشي على عدة مواقع للعناصر التكفيرية جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، بالتزامن مع المداهمات البرية لقوات الجيش والشرطة المدنية.

وقالت مصادر أمنية إن الطائرات الحربية قصفت سيارة دفع رباعي عليها مدفع مضاد للطائرات، بجانب ضبط عشرات المشتبه بهم وحرق دراجات نارية وعشش ومنازل للعناصر التكفيرية خلال المداهمات البرية.

وقال شهود عيان، إن القصف الجوى استهدف أسوار منازل ومحلات وسيارات متحركة بمناطق متفرقة بقرى جنوب الشيخ زويد وقرى أخرى قريبة من الحدود مع الأراضى الفلسطينية.