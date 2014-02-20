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إحتواء غضب ضباط أسيوط بعد الاجتماع مع القيادات الأمنية

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إحتواء غضب ضباط أسيوط بعد الاجتماع مع القيادات الأمنية إحتواء غضب ضباط أسيوط بعد الاجتماع مع القيادات الأمنية

مديرية أمن أسيوط

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن أسيوط  إنه تم انتهاء أزمة ضباط أسيوط ووافقوا علي استمرار الخدمات لمدة 12 ساعة لضباط المباحث والأقسام المختلفة و8 ساعات للضابط النظامي ، وذلك بحضور الحكمدار وعدد من قيادات المديرية وأنه تم تقسيم خطة الأمن على 4 قطاعات شرطية بأسيوط وبذلك تم انتهاء أزمة الضباط .

وقالت المصادر إنه بسبب الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد كان لابد من الجلوس مع الضباط والسماع إلي شكواهم.

جدير بالذكر قيام عدد من  ضباط الشرطة بأسيوط بتنظيم إضراباً جزئياً عن العمل وتجمع داخل مبني مديرية أمن أسيوط احتجاجاً على قرار اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط بتمديد ساعات الخدمة إلى 12 ساعة بدلاً من 8 ساعات.

وقالت مصادر أمنية إن عدد كبير من الضباط تركوا خدماتهم منذ ظهر اليوم وتجمعوا في مبني المديرية اعتراضاً على قرار تمديد ساعات الخدمة وأكد المصدر أنه جار التفاوض معهم لإحتواء الموقف وهو الامر الذى تم بالفعل وتم التوصل معهم لحلول مرضية.

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