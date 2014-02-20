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الجالية السورية بمصر تقترح تشكيل لجنة مع الحكومة لمناقشة التحديات

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الجالية السورية بمصر تقترح تشكيل لجنة مع الحكومة لمناقشة التحديات الجالية السورية بمصر تقترح تشكيل لجنة مع الحكومة لمناقشة التحديات

قال راسم الأتاسى، عميد الجالية السورية بمصر عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المصالح المشتركة بين وبلاد الشام واحدة، مؤكدا أن ما يتم تخطيطه من مؤامرات ضد البلدين يحتم على الشعبين التلاحم والأخوة.

وأضاف الأتاسى خلال كلمته بندوة "التعامل مع اللاجئين ثقافة يجب أن نكتسبها"، المنعقدة الآن بمقر نقابة الصحفيين، أن الشعب السورى يتعرض لمأساة تاريخية من قتل وتهجير واختفاء قسرى، لافتا إلى أن بعض السوريين الذين يعدون على أصابع اليد أساءوا للجالية بأكملها فى مصر.

وأوضح عميد الجالية السورية فى مصر أن السوريين عانوا ولا يزالوا يعانون فى بلدهم الثانى مصر الذين اعتبروها ملاذهم الأول والأخير، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن أعضاء الجالية استطاعوا أن يواجهوا تلك التحديات بالتعاون مع المسئولين، مقترحا على المسئولين بكل المستويات تشكيل لجنة من الممثلين عن الوزارات المعنية، وممثلين عن أعضاء من الجالية لمناقشة المصاعب والتحديات التى تواجههم لتحقيق الطمأنينة.

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مصر 365

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