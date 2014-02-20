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الطيار جاد الكريم نصر يتفقد مطار برج العرب الدولى

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الطيار جاد الكريم نصر يتفقد مطار برج العرب الدولى الطيار جاد الكريم نصر يتفقد مطار برج العرب الدولى

قام الطيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بزيارة مطار برج العرب الدولى اليوم الخميس للاطمئنان على سير العمل وحركة الركاب والإجراءات الأمنية وصيانة ونظافة صالتى السفر والوصول بالمطار.

والتقى نصر عددًا من الركاب بالمطار واستمع لمشاكلهم ووعد بحلها جميعًا وتذليل كل العقبات التى تواجههم، وفى سياق متصل عقد نصر اجتماعًا موسعًا واستمع لجميع العاملين بالمطار.

وأكد أن الراكب فى أولوية اهتمام جميع المطارات المصرية، وحذر نصر من الفتنة التى تسعى للنيل من وأصر أن مصر ستبقى قوية بإرادة شبابها.

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مصر 365

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