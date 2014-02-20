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مختار جمعة: تاريخ الوقف المصرى مشرف ونعمل على استعادته

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مختار جمعة: تاريخ الوقف المصرى مشرف ونعمل على استعادته مختار جمعة: تاريخ الوقف المصرى مشرف ونعمل على استعادته

أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أن تاريخ الوقف المصرى مشرف وموضع تقدير دولى، مشيرا إلى قول الدكتور عبد المحسن الخرافى الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت الشقيقة فى حفل توزيع جوائز المسابقة الكبرى للقرآن الكريم بالكويت، يوم الأربعاء الماضى، فى حضور صاحب الشيخ الصباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وولى عهده الشيخ نواف الأحمد الصباح والإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر والوفد المرافق له وقيادات دولة الكويت والسلك الدبلوماسى بدولة الكويت أن مرت عليها أزمنة لم يكن فيها جائع من أهلها أو المقيمين بها أو الوافدين عليها بفضل أوقافها.

وأعتبر وزير اﻷوقاف فى بيان له أن شهادة نظيره الكويتى تؤكد أن الوقف يمكن أن يكون أحد أهم دعائم التنمية فى مصر وبخاصة فى رعاية الطبقات الأكثر احتياجا ، واستطرد البيان:"هو ما نسعى إليه ونعمل على تحقيقه ، حتى تكون الأوقاف أحد أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية قولا وعملا".

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