«واشنطن» تحذر من «أحذية ملغومة» على طائرات متجهة إليها

قالت مصادر بالحكومة الأمريكية، الخميس، إن السلطات أصدرت تحذيرًا إلى شركات الطيران، التي تسير رحلات للولايات المتحدة لتوخي الحذر من متشددين ربما يخفون قنابل في أحذيتهم.

وأضافت المصادر أن التحذير الذي أصدرته وزارة الأمن الداخلي يتسق مع مخاوف وكالات أمنية بشأن محاولة متشددين تهريب متفجرات إلى طائرات بإخفائها في أحذيتهم أو مستحضرات للتجميل أو سوائل.

وذكرت المصادر أن التحذير ينطبق بشكل أساسي على الرحلات الجوية القادمة من الخارج إلي الولايات المتحدة وليس الرحلات المحلية أو الطائرات المتجهة من الولايات المتحدة إلى الخارج.