وزيرا الداخلية والسياحة فى ضيافة “خيرى رمضان” لمناقشة كيفية تأمين السياح في مصر

يستضيف، اليوم الخميس، الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج”ممكن” على قناة “سى بى سى”، وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير السياحة هشام زعزوع. وستكون الحلقة من داخل محافظة شرم الشيخ بطابا.

ومن المنتظر ان تكون الحلقة، عن كيفية تأمين السياح داخل طابا، وكيفية وضع الأكمنة الامنية، وكيفية تأمين منافذ الجبال من الداخل والخارج، وكيفية مواجهة العمليات الإرهابية، وجهود رجال الشرطة والجيش ورجال الإسعاف عند حدوث عمليات إرهابية، والحديث عن تفاصيل حادث ضحايا سانت كاترين، الذين قاموا برحلة تسلق لجبل الزعتر بمنطقة وادي الجبال، بسانت كاترين.

يذكر أن 8 مصريين كانوا في رحلة تسلق لجبل الزعتر بمنطقة وادي الجبال بسانت كاترين وفُقد الاتصال بهم نتيجة سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ثلجية، وجرى إنقاذ 4 أشخاص مصابين، والعثور على 3 جثث ويجرى البحث على الجثة الرابعة بمنطقة وادي الجبال بسانت كاترين بسبب سوء الأحوال الجوية.