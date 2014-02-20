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رئيس جامعة أسيوط يؤكد تواصله مع “الاعلى للجامعات” لصرف الحد الأدنى للأجور

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رئيس جامعة أسيوط يؤكد تواصله مع “الاعلى للجامعات” لصرف الحد الأدنى للأجور رئيس جامعة أسيوط يؤكد تواصله مع “الاعلى للجامعات” لصرف الحد الأدنى للأجور

جامعة أسيوط

أكد الدكتور محمد عبدالسميع رئيس جامعة أسيوط ، على أن الجامعة تتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن تطبيق الحد الادنى للأجور على العاملين بالجامعة .

وقال عبد السميع أن القرارات الخاصة سواء باقرار الحد الادنى للاجور،  قرارات سيادية تخص جهات عليا في الدولة وليست قرارا من الجامعة  .

وأكد عبدالسميع على حرص ادارة الجامعة على تطبيق الحد الادنى لابنائها وأنها لا تدخر جهداً في سبيل حصول العاملين على حقوقهم، مشيراً الى ان المجلس الاعلى في انعقاد دائم لاصدار قرار في ضوء ما انتهى اليه المجلس مع وزارة المالية بشأن قواعد الصرف و وطرق التمويل ويتم بعدها اخطار جامعات  لبدء التنفيذ.

واوضح عبدالسميع بان الجامعة حاليا تقوم بالعمل على سرعة انهاء اجراءات الصرف بمجرد صدور القواعد، واهاب رئيس الجامعة العاملين بعدم الانسياق وراء الشائعات والدعاوي المغرضة مؤكدا على أن الجامعة سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد القائمين على تحريض العاملين وان يتحملوا المسئولية القانونية والجنائية جراء تحريضهم على اثارة الفتن والمشاكل .

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