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مدير المكتب السياحى بألمانيا يستعرض الجهود التسويقية للمقصد المصرى

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مدير المكتب السياحى بألمانيا يستعرض الجهود التسويقية للمقصد المصرى مدير المكتب السياحى بألمانيا يستعرض الجهود التسويقية للمقصد المصرى

التقى محمد جمال، مدير المكتب السياحى فى ألمانيا، برئيس لجنة السياحة بالبرلمان الألمانى وأعضاء اللجنة، للتباحث واستعراض الجهود لدعم السياحة المصرية والوقوف على آليات التسويق اللازمة لدفع عجلة السياحة المصرية إلى الإمام، يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير السياحة هشام زعزوع لمديرى المكاتب السياحية بالخارج بضرورة بذل الجهود الطموحة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة.

أضاف جمال، أن السوق الألمانى يشارك حاليًا فى البطولة الدولية للجولف المقامة فى شرم الشيخ، والتى تضم أكثر من 440 لاعبًا محترفًا من 18 دولة مختلفة تمثل أهم الأسواق العالمية المصدرة لسياحة الجولف مثل ألمانيا، فنلندا، هولندا، سويسرا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا.

أضاف مدير المكتب السياحى بألمانيا، أننا نقدر الألمانية والشعب الألمانى يعشق وخاصة شواطئ البحر الأحمر.

يذكر أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة قامتا بتنظيم عدة رحلات صحفية وتعريفية لشركات السياحة والمشاهير الألمان، كما نظمت العديد من القوافل السياحية فى ألمانيا، يضاف لذلك مشاركة الوزير فى إطلاق مشروع التصوير السينمائى للمقاصد السياحية، وتنظيم منتدى اتحاد الإعلام السياحى الألمانى بالأقصر.

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مصر 365

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