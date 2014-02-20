"العربية للموارد البشرية" تطلق حملة للترويج للسياحة بمصر

قالت الهيئة العربية لإدارة الموارد البشرية، إنها بصدد إطلاق حملة كبيرة لتشجيع السياحة الداخلية فى كل المدن السياحية لتوصيل رسالة للسائحين، أن مصر ستظل هى بلد الأمن والآمان وتعد هذه الحملة من ضمن برنامج الهيئة لمكافحة الإرهاب الأسود وتحد لهؤلاء الذين يعبثون بمقدرات هذا البلد العظيم.

وأضافت الهيئة فى بيان لها، اليوم الخميس، أنها سوف تنظم فى مطلع شهر مارس القادم أول رحلة سياحية إلى جنوب سيناء مصطحبة معها كبار رجال السياسة والإعلام وكل المجالات من أعضائها وخارج أعضائها لتكون بادرة لحملات موسعة سوف تقوم فيها بدعوة كل شركات السياحة فى مصر لتنظيم هذه الرحلات بأرخص الأسعار تشجيعا للمصريين وغير المصريين ليؤكدوا للجميع أن مصر لن تهتز لهذه التهديدات الرخيصة ولإنعاش السياحة التى سوف تتأثر كثيرا بمثل هذه المهاترات.

وتابعت: "سبعة آلاف عام من الحضارة والتاريخ تتدارسه البشرية حتى هذه اللحظة وتحاول فك أسراره وغموضه وعظمته وفى محنة زمنية تتصور جماعة إرهابية أنها تهدد هذه الحضارة وتهدم هذا التاريخ وكأنهم يحاربون الله عز وجل حينما يكتب على مصر أمانها بقوله "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وشاء الله وأبت هذه الشرذمة فى تحد سافر لكل مكتسبات هذا الشعب العظيم لتعبث بمقدراته فأى إسلام يجيز قتل الأبرياء وأى تعاليم سماوية تبيح قتل الإنسانية تحت مسمى الجهاد هذا المسمى النبيل والعظيم الذى فتح به رسولنا الكريم فتوحاته الإسلامية لكى ينشر تعاليم المحبة والسلام وجاءوا من سموا أنفسهم جهاديين لكى يلوثوا هذه الكلمة العظيمة ويدنسوا هذا المعنى العظيم، نقول لهم إن الله ورسوله وكل الأديان السماوية بريئة منكم ومن أفعالكم".

وأكدت الهيئة إدانتها الكاملة لكل هذه الأفعال الشيطانية التى يعلم الجميع من وراءها ومن يريد تركيع هذا الشعب وإذلاله وإخضاعه، واستطردت: نقول لهم موتوا بغيظكم فحضارة هذا الشعب كفيلة أن تضمد جراحه وتجعله أقوى من ذى قبل، وتؤكد الهيئة أن مصر أقوى من الجميع وأنها سوف تخرج من هذه المحنة قريبا جدا فهذا الشعب الذى خرج ليشتم نسيم الحرية لن تهدده جماعة إرهابية ليعود إلى الوراء.

وأعلنت الأمانة العامة للهيئة برئاسة المستشار إكرامى الزغاط، أنها فى حالة انعقاد دائم وعلى اتصال بكافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الحملات وحتى تمر مصر من هذه الأزمة العصيبة وتثبت هذه الحضارة العظيمة أنها أعظم من كل المخططات والإرهاب .