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سفير مصر بالتشيك يفتتح الجناح المصرى بمعرض السياحة الدولى فى براج

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سفير مصر بالتشيك يفتتح الجناح المصرى بمعرض السياحة الدولى فى براج سفير مصر بالتشيك يفتتح الجناح المصرى بمعرض السياحة الدولى فى براج

افتتح السفير محمد عبد الحكم، سفير جمهورية العربية فى التشيك اليوم الخميس، الجناح المصرى فى معرض السياحة والسفر الدولى Holiday World فى دورته الـ23، والذى أُقيم فى العاصمة براج، بمشاركة 46 دولة و500 شركة سياحة تشيكية وعالمية.

والتقى السفير محمد عبد الحكم بحضور أحمد صبحى المستشار السياحى بوارسو بمقر الجناح المصرى الذى أقامته وزارة السياحة المصرية بالمعرض، مع ممثلى الشركات السياحية المصرية والتشيكية المشاركة فى المعرض، وتم الاتفاق على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة حركة السياحة الوافدة من التشيك إلى المنتجعات السياحية فى مصر، والتى بلغت فى السنوات الماضية حوالى 250 ألف سائح عام 2011، وفى عام 2013 حوالى 190 ألف سائح، وذلك بالتنسيق مع الجهود التى تقوم بها السفارة فى براج للترويج السياحى ومضاعفة عدد السياح التشيك الوافدين إلى مصر فى الفترة المقبلة.

كما أكد السفير عبد الحكم فى تصريحات لوسائل الإعلام التشيكية حرص المصرية على أمن وآمان السائحين، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتوفير الأمن اللازم فى كل المنتجعات السياحية المصرية.

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مصر 365

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