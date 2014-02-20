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حوار مفتوح حول وضعية حقوق الإنسان فى مصر

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حوار مفتوح حول وضعية حقوق الإنسان فى مصر حوار مفتوح حول وضعية حقوق الإنسان فى مصر

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم، الخميس، حوارًا مفتوحًا مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول وضعية حقوق الإنسان فى .

حضر الحوار أندراس كومبس رئيس الوفد ومدير قسم العمليات الميدانية والدعم الفنى، ومنى ريشماوى مسئولة فرع مكافحة التمييز وتنفيذ القانون، وعبد السلام سيد أحمد ممثل المكتب الإقليمى للشرق الأوسط، ونضال الجردى مسئول حقوق الإنسان بالمكتب الإقليمى لشمال أفريقيا.

وتناول الحوار وضعية حقوق الإنسان فى مصر، كما تطرق النقاش إلى المفاوضات التى تجريها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المصرية لفتح مكتب إقليمى لها فى مصر وعرض الحاضرون وجهات نظرهم حول هذا الموضوع.

شارك فى الاجتماع من المنظمات الحقوقية: الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، وجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كما حضر الاجتماع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز قضايا المرأة المصرية، والمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ونظرة للدراسات النسوية.

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مصر 365

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