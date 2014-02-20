بينتيث: ماتا كان أفضل لاعب في تشيلسي

أكد رافائيل بينتيث المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي أن الإسباني خوان ماتا كان أفضل لاعبي تشيلسي خلال العاميين الماضيين منذ انضمامه لصفوف البلوز من فالنسيا.

وتولى بينتيث تدريب تشيلسي الموسم الماضي وقاد الفريق للفوز بالدوري الأوروبي قبل أن يرحل عنه في الصيف إلى نابولي.

وقال بينتيث للصحفيين "ماتا كان أفضل لاعب في تشيلسي خلال العاميين الماضيين، بإمكانك ملاحظة ذلك.. هذا كل ما في الأمر فأنا لست هنا للحديث عن تشيلسي".

ويتواجد بينتيث مع فريقه نابولي بإنجلترا من أجل مواجهة سوانزي سيتي في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

يذكر أن خوان ماتا قد انتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى صفوف مانشستر يونايتد.