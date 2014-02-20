بالاك: أوزيل غير محبوب في أرسنال

يرى مايكل بالاك نجم المنتخب الألماني السابق أن مواطنه ميسوت أوزيل ليس محبوبا بين زملاءه في أرسنال لذلك تأثر أداءه كثيرا.

وأهدر أوزيل ركلة جزاء لأرسنال أمام بايرن ميونيخ قبل أن يحرز الفريق البافاري هدفين حسم بهما المباراة على ملعب الإمارات.

وقال بالاك في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) "مع الامكانيات التي يمتلكها كان من المفترض أن يكون أوزيل محصن في أرسنال".

وتابع "أعتقد أنه ليس لديه القبول وسط زملاءه وهو ما أثر على أداءه".

وانتقل أوزيل من ريال مدريد إلى أرسنال في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو وقدم أداء جيدا فور انتقاله قب لأن يتراجع تدريجيا".

وأكمل بالاك "لقد كان رائعا في البداية، ولكنه الآن يبدو تائها وسط الفريق".