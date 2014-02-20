أخبار عاجلة

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد حتى الأربعاء المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إنتر ميلان: فيديتش معنا الموسم المقبل بنسبة 90%

Google+ Print
إنتر ميلان: فيديتش معنا الموسم المقبل بنسبة 90% إنتر ميلان: فيديتش معنا الموسم المقبل بنسبة 90%

أكد إيريك ثوهير رئيس ومالك نادي إنتر ميلان أن الصربي نيمانيا فيديتش مدافع مانشستر يونايتد سيلعب الموسم المقبل لصفوف النيراتزوري الموسم المقبل بنسبة 90%.

وكان فيديتش قد أعلن رحيله رسميا عن صفوف مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.

وقال ثوهير في مؤتمر صحفي يوم الخميس "فيديتش؟ لا يمكنني أن أقول أكثر من أنه بنسبة 90% سيلعب لإنتر الموسم المقبل".

وأضاف "عندما يتم الاتفاق على كل شيء سنعلن رسميا، لا تجعلوني أقول شيئا لم يتحدد بعد".

وكانت التقارير قد أشارت لاتفاق فيديتش مع إنتر ميلان على اللعب في صفوف الفريق الإيطالي لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع