إنتر ميلان: فيديتش معنا الموسم المقبل بنسبة 90%

أكد إيريك ثوهير رئيس ومالك نادي إنتر ميلان أن الصربي نيمانيا فيديتش مدافع مانشستر يونايتد سيلعب الموسم المقبل لصفوف النيراتزوري الموسم المقبل بنسبة 90%.

وكان فيديتش قد أعلن رحيله رسميا عن صفوف مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.

وقال ثوهير في مؤتمر صحفي يوم الخميس "فيديتش؟ لا يمكنني أن أقول أكثر من أنه بنسبة 90% سيلعب لإنتر الموسم المقبل".

وأضاف "عندما يتم الاتفاق على كل شيء سنعلن رسميا، لا تجعلوني أقول شيئا لم يتحدد بعد".

وكانت التقارير قد أشارت لاتفاق فيديتش مع إنتر ميلان على اللعب في صفوف الفريق الإيطالي لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.