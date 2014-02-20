والد نيمار ينفي الاتهامات الموجهة ضده وابنه

ساو باولو، (إفي): نفى نيمار دا سيلفا والد لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار جميع الاتهامات التي وجهت ضده وضد شركائه وابنه خلال الشعور الأخيرة.

وفي خطاب مفتوح نشره على الموقع الرسمي لنيمار، أشار والد اللاعب إلى الشائعات التي تدور حول احتمالية تهريب أموال من جانب شركاته مشيرا إلى أن جميع أموال شركاته موجودة في البرازيل.

وأبرز "يتم استلام جميع المبالغ في البرازيل وبالتأكيد تدفع جميع الضرائب هنا. لا يمتلك أي شريك في شركات نيمار حسابات خارج البلاد".

واعترف نيمار دا سيلفا في الخطاب بوجود قضايا خاصة به في النيابة البرازيلية.

ونفى والد لاعب برشلونة وجود أي قضية مفتوحة ضده أمام السلطات البرازيلية.

وفي الخطاب الذي يرفق به نيمار دا سيلفا عدة وثائق لتبرير تصريحاته، نفى والد لاعب برشلونة احتمالية تورط مؤسسة اللاعب "Projeto Neymar Jr" في تهمة غسيل أموال.

يشار إلى أن صفقة انتقال نيمار لبرشلونة اثارت موجة من الجدل بعدما قدم عضو نادي برشلونة، جوردي كاسيس، دعوى ضد رئيس النادي الإسباني السابق ساندرو روسيل يتهمه فيها بالاختلاس في صفقة نيمار، مأ دفع روسيل للاستقالة.

وطالت هذه القضية أيضا والد نيمار حيث يشتبه في تلقيه مزيدا من الأموال في صفقة انتقال ابنه للبرسا.