لاعبو توتنام ودنيبرو يرتدون شارات سوداء

دنيبرو، (إفي): سيرتدي لاعبو فريقي دنيبرو الأوكراني وتوتنام الإنجليزي شارات سوداء خلال مباراتهما اليوم على ملعب الأول في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أوروبا لكرة القدم حدادا على أرواح قتلى اعمال العنف في العاصمة الأوكرانية كييف.

وسيقف الفريقان دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة، كما أعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا).

وطالب النادي الإنجليزي من مشجعيه الذين سيحضرون المباراة بمدينة دنيبرو بتوخي الحذر وتجنب التواجد بالميادين العامة وأماكن الاشتباكات.

وتواصلت أعمال العنف اليوم في وسط العاصمة الاوكرانية بعد ساعات من اتفاق رئيس البلاد فيكتور يانكوفيتش وقادة المعارضة على هدنة بعد الاضطرابات التي وقعت الثلاثاء، وخلفت ما لايقل عن 28 قتيلا.

واندلعت المواجهات عقب محاولة الشرطة فض اعتصام ميدان الاستقلال بالعاصمة الأوكرانية، معقل الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي اشتعل فتيلها عقب رفض السلطات التوقيع على اتفاقية الشراكة الأوروبية، في نوفمبر/تشرين ثان من العام الماضي.