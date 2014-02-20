فورميولا 1 - براءة إكليستون من تهمة الفساد

لندن، (إفي): فاز بيرني إكليستون، مالك الحقوق التجارية لبطولة العالم للفورمولا1 ، بدعوى رفعتها ضده مجموعة (كونستانتين) الإعلامية الألمانية اتهمتها فيها بالفساد.

واتهمت نيابة ميونيخ في يوليو الماضي إكليستون رسميا بدفع 44 مليون دولار إلى مسئول سابق في البنك العام البافاري (بايرن إل بي).

وكانت النيابة ترى أن إكليستون رشى المصرفي الألماني جيرهارد جريبكوفسكي خلال عملية بيع الحصة التي كان يملكها (بايرن إل بي) في بطولة العالم للفورمولا 1.

وتوصل القضاة اليوم، بعد عملية قضائية استمرت ثلاثة أشهر في المحكمة العليا بلندن إلى براءة إكليستون الذي أكد أن اتهامات المجموعة الألمانية "لا أساس لها" ونفى مشاركته في "أي تآمر".