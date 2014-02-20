برشلونة ينسى أفراحه ويبدأ الاستعداد لسوسييداد بدون ألبا

برشلونة، (إفي): بدأ فريق برشلونة تحضيراته لمواجهة ريال سوسييداد السبت المقبل في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد حصوله على يوم راحة عقب الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي (2-0) بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسادت أجواء من البهجة والتفاؤل مران البرسا اليوم عقب الفوز الأوروبي الثمين خارج الديار، الذي يفتح المجال لأبناء إقليم كتالونيا للتأهل لربع النهائي من ملعبهم كامب نو.

وغاب عن المران الظهير الأيسر الدولي جوردي ألبا بعد تعرضه لحمل عضلي زائد خلال مباراة سيتي، حيث تدرب بمفرده، فيما تبدو فرصه ضئيلة للحاق بمباراة سوسييداد على ملعب أنويتا بمدينة سان سباستيان في الجولة 25 من الليجا.

كما تغيب عن التدريب المهاجم الشاب إيساك كوينكا الذي لم يتم استدعائه لأي قائمة منذ تعافيه من إصابة بالركبة.

ويتصدر حامل اللقب برشلونة جدول الدوري الإسباني بـ60 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد وأتلتيكو.