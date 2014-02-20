ندب اثنين من مستشاري “قضايا الدولة” إلى الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية

أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية، قرارًا بالموافقة على ندب اثنين من مستشاري هيئة قضايا الدولة، إلى عضوية الأمانة العامة للجنة، والتي ستتولى تنفيذ قرارات اللجنة فى شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها، بدءًا من فنح باب الترشيح، وبحث توافر الشروط فى مرشحى الرئاسة، وحتى إعلان النتيجة النهائية سواء فى جولة واحدة، أو جولتين.

والمستشاران اللذان تقرر انتدابهما هما كل من: المستشار عبد السلام محمود عبد السلام، والمستشار حاتم علي عبد العال، و تقرر ندبهما للعمل بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى عملهما الأصلي بهيئة قضايا الدولة.

وكان تم اختيار المستشار الدكتور حمدان فهمي أمينًا عامًا للجنة الانتخابات الرئاسية، كما تضم الأمانة العامة للجنة في عضويتها عددا من أعضاء الهيئات والجهات القضائية، وباشر أعضاء الأمانة العامة عملهم بها، عقب موافقة الجهات والهيئات القضائية التابعين لها على ندبهم للأمانة العامة.