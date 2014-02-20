السفير الألماني: لا دليل على تورط الإخوان في العنف..وأموال الخليج لن تتدفق للأبد

وخلال لقاء عقد في المجلس المصري للشئون الخارجية لمناقشة قضايا الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الألمانية ، أشار السفير الألماني إلى أن الإخوان اكتسبوا قوتهم خلال الأعوام الماضية من خلال وضع الشعب آمالهم عليهم ، مؤكدا أن الجماعة التي بنيت في عشرات السنين دمرت نفسها على الأرض في عام واحد.

واستدرك بوك قائلا: “نحن لا نساعد او نمول الإخوان ولكننا ندخل في حوار معهم باعتبارهم أحد الفصائل الموجودة على الساحة السياسية في مصر ودول كثيرة” ، مضيفا أنه يجب على الحكومة المصرية تقديم دلائل حول تورط الاخوان في العمليات الإرهابية الاخيرة مؤكدا انه لا توجد دلائل قانونية تدينهم حتى الآن ولكنها لم تتعدى الافتراضات السياسية ، وقال : ارجوكم قدكوا دلائل على تورطهم في الإرهاب وإلا فانكم ستقومون بمعاداة 15 مليون من المصريين (في اشارة الى عدد من انتخبوا مرسي والاخوان خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية) ، مؤكدا ان الإخوان قدموا برنامجا في وقت كانت مصر تعاني فيه من التخبط وهو ما جعل الناس ينتخبونهم ، مؤكدا أنها جماعة موجودة بقوة ولا يمكن إقصاؤها.

وقال بوك أن الخطاب الإعلامي المصري يضر بصورة مصر الخارجية ويعطي صورة سلبية لاتخدم أي من الأطراف في مصر ، وأشار إلى وجود حالة من العداء لدى الشعب المصري ضد الأجانب وهو ما ظهر منذ أسبوعين في حادث اعتداء بعض الأفراد على طاقم التلفزيون الألماني أثناء تغطيتهم تفجير مديرية أمن القاهرة ومتحف الفن الإسلامي لاعتقادهم أنهم من قناة الجزيرة ، مضيفا أنه من المؤسف أن تعطي تلك الأحداث صورة سلبية عن مصر ، مؤكدا أن عزوف السياح عن المجئ لمصر يتخطى خوفهم من التفجيرات الإرهابية للصورة الذهنية السلبية التي تكونت عن مصر وعدم الترحيب بالأجانب نتيجة التحفز لدى الشعب.

واضاف أن الإعلام المصري نقل تصريحات غير دقيقة له مضيفا: ” من المؤسف أن الإعلام المصري يعامل دول العالم كالحشرات الموضوعة تحت ميكروسكوب إذا ما كنت معنا أم ضدنا” ، مشيرا إلى أن هناك بعض وسائل الإعلام الدولي تريد تشويه مصر ولكن الأغلبية ترغب في نقل الصورة بمهنية.

ودعا السفير الألماني المصريين إلى عدم التوقف طويلا أمام مشاكل الماضي والعمل ، مؤكدا أن مصر كانت ومازالت تضيع الكثير من الوقت وهو ما يضر الإقتصاد ، مؤكدا أن أموال الخليج لن تتدفق للأبد في اشارة إلى المساعدات المالية الخليجية.

وحول مساعدة مصر اقتصاديا ، قال بوك أن أوربا ليس لديها أموال لتوزعها مثل المساعدات الخليجية ولكن دول الاتحاد الاوربي يمكن المساعدة بصور أخرى ، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي ساعد مصر كثيرا خلال السنوات الماضية .

وأكد بوك على دعم ألمانيا لمصر في عملية التحول الديمقراطي لإتاحة الفرصة للمصريين للمساهمة في رسم مستقبلهم وذكر تصريح وزير خارجية ألمانيا فرانك-فالتر شتاينماير الذي قال فيه أن توفير الديمقراطية للمصريين يجب ألا يعني للفقراء الجوع والفوضى.

وعن قضية سد النهضة ، قال السفير الألماني أن على مصر وإثيوبيا وضع حلول طويلة الأجل لحل أزمة المياه.