أخبار عاجلة

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد حتى الأربعاء المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وفد الكنيسة الألمانية فى ختام زيارته إلى مصر: القاهرة شهدت ثورة شعبية حماها الجيش

Google+ Print
وفد الكنيسة الألمانية فى ختام زيارته إلى مصر: القاهرة شهدت ثورة شعبية حماها الجيش وفد الكنيسة الألمانية فى ختام زيارته إلى مصر: القاهرة شهدت ثورة شعبية حماها الجيش

الكنيسة الألمانية بالقاهرة – ارشيفية

عقد وفد الكنيسة الألمانية، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بالكنيسة الألمانية بالقاهرة فى ختام زيارته إلى .

وأوضح الوفد بالمؤتمر، تعليقه على زيارته إلى مصر، وإلى المؤسسات المختلفة التى قاموا بزيارتها.

وأشاد الوفد، بزيارتهم إلى المؤسسة العسكرية، وأكدوا أنها كانت زيارة طيبة، ومثمرة، وشعروا بإن مأحدث فى مصر، هو ثورة شعبية حماها الجيش، وليست إنقلابًا، والجيش كانت مهمته حماية البلاد.

وأشاد الوفد الألمانى، أنه بمجلس كنائس مصر، وأكد أنه سيدعم مشروعات بين الطوائف الكنسية.

ولفت الوفدإ إلى زيارته إلى السفارة الألمانية بالقاهرة، بأنهم تقدموا بمبادرة عمل مشروعات فى مصر، لدعم المجتمع المصرى بشكل عام، بعد ان كانت مؤسسة خبز العالم التابعة للكنيسة الألمانية، تدعم الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر

القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث"

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية