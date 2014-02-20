وفد الكنيسة الألمانية فى ختام زيارته إلى مصر: القاهرة شهدت ثورة شعبية حماها الجيش

عقد وفد الكنيسة الألمانية، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بالكنيسة الألمانية بالقاهرة فى ختام زيارته إلى مصر.

وأوضح الوفد بالمؤتمر، تعليقه على زيارته إلى مصر، وإلى المؤسسات المختلفة التى قاموا بزيارتها.

وأشاد الوفد، بزيارتهم إلى المؤسسة العسكرية، وأكدوا أنها كانت زيارة طيبة، ومثمرة، وشعروا بإن مأحدث فى مصر، هو ثورة شعبية حماها الجيش، وليست إنقلابًا، والجيش كانت مهمته حماية البلاد.

وأشاد الوفد الألمانى، أنه بمجلس كنائس مصر، وأكد أنه سيدعم مشروعات بين الطوائف الكنسية.

ولفت الوفدإ إلى زيارته إلى السفارة الألمانية بالقاهرة، بأنهم تقدموا بمبادرة عمل مشروعات فى مصر، لدعم المجتمع المصرى بشكل عام، بعد ان كانت مؤسسة خبز العالم التابعة للكنيسة الألمانية، تدعم الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية فقط.