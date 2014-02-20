صعود شبه جماعي للأسواق العربية في آخر جلسات الأسبوع

صعدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية بنهاية آخر جلسات الأسبوع بقيادة بورصة دبي، وواصلت بورصة البحرين صعودها إلى أعلي مستوياتها في 32 شهرا.

وبعد تراجع دام لجلستين، أغلق مؤشر بورصة دبي مرتفعا اليوم بنسبة 0.73% إلى 4182.87 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي للجلسة الثانية بنسبة 0.65% ليغلق عند 4914.68 نقطة، وسط حراك قوي على غالبية الأسهم القيادية في كلا السوقين.

وصعدت بورصة مصر للجلسة الثالثة على التوالي صوب أعلي مستوياته منذ 65 شهرا، وزاد مؤشرها الرئيسي “EGX30″ بمقدار 0.66% بمكاسب جاوزت 51 نقطة ليصل إلى 7892.6 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بوتيرة أقل بلغت 0.24% إلى 659.63 نقطة.