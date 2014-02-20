“الدفاع عن الصحابة” يطالب بمنع احتفالات الشيعة بمولد الحسين

طالب ناصر رضوان مؤسس ائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت، وزير الأوقاف بمنع الاحتفالات أمام مسجد الحسين في ذكرى مولده يوم 25 من فبراير الجارى.

وأشاد بمواقف وزير الأوقاف السابقة في التصدى للمد الشيعى، وأضاف رضوان – في تصريحات خاصة – أن أعضاء الائتلاف سيتواجدون طوال الأسبوع حتى يوم 25 فبراير لرصد أي محاولات لاحتفال الشيعة في المنطقة.

وأطالب السلطات المصرية بممارسة دورها في منع هذه الاحتفالات، ودعا مؤسسى الطرق الصوفية ألا ينخدعوا بانخراط الشيعة داخلهم.

وقال:أذكرهم بأنهم يرفعون في راياتهم أسماء الخلفاء الراشدين “أبوبكر – عمر – عثمان – على” الذي يكفّر الشيعة ثلاثة منهم ويغالون في الرابع لدرجة وصول بعضهم لعبادته.