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قرار وزاري بتشكيل مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية

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قرار وزاري بتشكيل مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية قرار وزاري بتشكيل مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية

أصدر الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي قرارا وزاريا بالتشكيل الجديد لمجلس أمناء الحامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ليتولى مهام ومسيرة الجامعة لمرحلتها الثانية والتي بدأت في فبراير الحاري وذلك على خلفية استمرار والدكتور حسام عيسي في جهودهم المضنية لدعم الجامعة وتجاوز المعوقات التي تعترضها .
> وتضمن التشكيل الجديد السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الاسبق والدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم ممثلا عن وزارة التعليم العالي والدكتور محمود صقر مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والسفير مروان بدر ممثلا عن وزارة التعاون الدولي، والسفير أمجد عبد الغفار ممثلا عن وزارة الخارجية والدكتور حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية.
> وبقى من المجلس السابق في التشكيل الجديد كل من الدكتور اسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الاسكندرية ومدحت العربي رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي بمجموعة شركات العربي.
> وأوضحت الجامعة المصرية اليابانية في بيان لها اليوم أن مجلس الامناء بتشكيله الجديد سيجتمع يومي 28 فبراير الجاري والاول من مارس المقبل .

 

أ.ش.أ

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