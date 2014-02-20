فساتين للمحجبات من وحي السجادة الحمراء

لا تنحصر إطلالات السيدة المحجبة المسائية في إطار ضيق كما يعتقد البعض ، بل على العكس تتسع الدائرة لتضم في داخلها اطلالات نجمات السجادة الحمراء التي تعكس عالم الموضة وصحياته .

في ما يلي خيارات نقدمها لك من إطلالات لنجمات أجنبات بفساتين تصلح لأطلالتك كمحجبة ولا تحتاج منك سوى العناية بغطاء الرأس والحذاء لتتألقي في حضورك.

وللحصول على إطلالة أنيقة للسهرة إليك بعض النصائح:

-يمكنك اختيار العمامة او الشيلة أو الإيشارب ، لكن لا بد وأن تعطي أهمية لموديل الفستان نفسه عند تحديد خيارك وطريقة اللفة المعتمدة عند وضعه.

- اعتمدي الحذاء العالي فهو الأنسب لإطلالة المساء.

-لا تكثري من الاكسسوار او المجوهرات .

-لا تكثري من المكياج؛ فالمكياج خيار مرغوب فيه في المناسبات، وإنما عليك الانتباه إلى أن المكياج المبالغ فيه لا يليق بالحجاب.

إليك صور النجمات فما هو خيارك؟

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