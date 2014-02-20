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مصرع عامل إثر نشوب حريق في منزله بالأقصر

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مصرع عامل إثر نشوب حريق في منزله بالأقصر مصرع عامل إثر نشوب حريق في منزله بالأقصر

صورة أرشيفية

اندلع حريق هائل بمنزل عامل حول منزله لمخزن للمواد البترولية لبيعها في السوق السوداء، ما أسفر عن مصرع العامل مالك المنزل بعدما تفحمت جثته في الحريق .

تلقى اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر، اخطارا من العقيد عمر الخطاب رئيس فرع البحث باسنا وأرمنت، يفيد اندلاع النيران باحد المخازن لبيع المواد البترولية في السوق السوداء.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي موقع الحدث وتمت السيطرة علي النيران التى قضت علي محتويات المخزن، مما اسفر عن مصرع صاحب المخزن ويدعي جمال ع . ت 52 سنة عامل ومقيم نجع النميرات بقرية النمسا بمركز اسنا، وذلك بعدما تفحمت جثته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

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