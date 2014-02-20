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جنات تتهم تامر حسني بالكذب: تعمّد مضايقتي

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جنات تتهم تامر حسني بالكذب: تعمّد مضايقتي جنات تتهم تامر حسني بالكذب: تعمّد مضايقتي

أعربت الفنّانة المغربيّة جنات عن استغرابها من التصريحات التي سبق وأدلى بها الفنان تامر حسني في برنامجه "رحلة صعود"، إذ قال إنه جاءها بمنتج لينتج لها ألبوماتها، وإنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب، وعندما سمعها في إحدى الإذاعات اتصل بأحد المنتجين وقال له "هات عقد بسرعة وتعال".
وأوضحت جنات في تصريحاتها لبرنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، أن هذا الكلام لم يحدث نهائياً وأن المرحلة التي يقول إنها كانت تمر فيها بمرحلة اكتئاب، كانت من أسعد مراحل حياتها بعد النجاح الذي حققته أغنيتها "فهمني".
وأضافت جنات أن تامر خصّص فقرة كاملة في برنامجه ليقول إنه ساعدها، وردّت عليه قائلة إنّ من يساعد عليه ألا يمنّن وألا ينتظر المقابل، وأكدت أن تامر وبعد أن سمعها في الإذاعة، ذهب لزيارتها هي ووالدتها وسمع أغنياتها بشكل ودي، وأنهت كلامها في هذا الصدد قائلة "يبدو أن تامر أراد أن يضايقني بهذا الكلام".

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