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نجاح عملية استئصال الورم من رأس محمد قماح

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نجاح عملية استئصال الورم من رأس محمد قماح نجاح عملية استئصال الورم من رأس محمد قماح

خضع نجم "ستار أكاديمي" محمد قماح لاستئصال الورم الحميد من رأسه بنجاح، وكان محمد قد اكتشف الورم قبل أشهر عدّة، بعد شعوره بصداع شديد في رأسه تبيّن أنه ناتج عن ورم في الدماغ.
وقالت فاطمة المتحدثة الإعلامية باسم قماح في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، إنّ قماح خضع فعلياً لإجراء العملية وقالت إنه بخير الآن وقد تم نقله إلى منزله ليستكمل العلاج، ولكن لم يحدد الأطباء بعد موعداً ليعود فيه قماح إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي.

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