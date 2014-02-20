ممثل تونسي يقتل نفسه طمعاً بالشهرة

انتشر خبروفاة الممثل التّونسي محمّد العوني في حادث مرور خطير بعد أن أذاعته شمس FM وهي إذاعة لها مصداقيّة، وقدعبّر الكثيرون عن أسفهم وحزنهم لوفاة الفنان، وما لبثت أن تناقلت الخبر بسرعة شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنّه تبيّن أنّه مجرد شائعة.

ورغم أنّ محمد العوني الذي اشتهر في برنامج "الكاميرا الخفية" استنكر الشائعة، إلا أنه تبين أنّ الممثل اتفق مع صديقه الممثل عادل لولهازي على بث الشائعة، سعياً لاستعادة بريقه وكسب مزيد من الشهرة، بعد أن خفتت شعبيّته.

وما دعّم هذا الاحتمال أن هاتف الممثل الجوّال كان خارج الخدمة عندما اتصل به بعض الصحفيون للتأكّد من صحّة الخبر، بل أن الولهازي كان يبكي بحرقة وهو يتحدث إلى بعض وسائل الإعلام معلناً انه تلقى خبر وفاة زميله وصديقه من الحماية المدنيّة، الا انه عاد ليعترف بأنّه خطّط لذكّ ذلك مع الممثل محمد العوني نفسه.

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