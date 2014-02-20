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دويتو "متى بنساك " مفاجأة الرويشد والمهندس الليلة

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دويتو "متى بنساك " مفاجأة الرويشد والمهندس الليلة دويتو "متى بنساك " مفاجأة الرويشد والمهندس الليلة

في الوقت ذكرت فيه مصادر مطلعة أن حفلة الليلة في مهرجان "هلا فبراير"، والتي يشدو بها كل من النجوم عبدالله الرويشد وديانا حداد وماجد المهندس أصبحت مكتملة العدد، بعد بيع جميع تذاكرها، علمت "سيدتي نت" أنالنجمين الرويشد والمهندس قاما مساء أمس وحتى ساعة متأخرة ببروفات أغنية دويتو بعنوان "متى بنساك"، والتي طرحها الرويشد في البومه الاخير وهي من ألحان المهندس ومن كلمات ساري، ومن المقرر أن يقوما بغنائها الليلة على خشبة المسرح في هدية للجمهور، وتم تفضيل هذه الاغنية على اغنية "وشاية" التي لحنها المهندس وكتبها ساري أيضا وطرحها الرويشد في البومه الاخير .
ومن المقرر ان تفتتح دياناحداد الحفلة ويختتمها ماجد المهندس، وتكون وصلة الرويشد الثانية تقديرا منه لضيف المهرجان ماجد المهندس ونظرا للعلاقة الوطيدة والصداقة الكبيرة بينهما .

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