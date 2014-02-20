صندوق الزواج يعتمد صرف الدفعة الأولى لمنحة الزواج لعام 2014

اعتمدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج أسماء 354 مستفيدا من منح الزواج من الدفعة الأولى لعام 2014 من منحة الصندوق بإجمالي 12 مليونا و760 الف درهم تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

ويقدم صندوق الزواج المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج كدعم مادي من أجل المساهمة في تكوين بناء أسرة إماراتية متماسكة تسهم في استقرار المجتمع ضمن شروط وضوابط المنحة التي تساهم في تشجيع الزواج من المواطنات.

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي أهمية التواصل مع جمهور المستفيدين من منحة الزواج بشكل خاص والشباب المقبل على الزواج بشكل عام من خلال تمكينهم من التواصل المباشر مع القيادة العليا في المؤسسة والمشاركه في طرح الآراء والأفكار ووضع الحلول المناسبة للعقبات التي تواجههم في مسيرة حياتهم الأسرية .

جاء ذلك ضمن مبادرة " الحوار الوزراي " الذي أطلقته مؤسسة صندوق الزواج للتحاور مع معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وبشكل مباشر عبر حساب المؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي ولمدة عام كامل والذي يهدف الى تعزيز اللقاءات بين جمهور الصندوق وقياداته ويتواصل من خلاله مع رئيس مجلس المؤسسة مباشرة في لقاءات دورية تشمل 6 موضوعات حوارية مختلفة تهم الأسرة الإماراتية بشكل عام والمقبلين على الزواج بشكل خاص .

وأشارت معاليها الى أنه جاء الاختيار للإعلام الجديد وسيلة للتحاور مع الشباب كونها الوسيلة الاكثر انتشارا بين فئة الشباب مما يجعل من العملية التوعوية أكثر حداثة حيث تعد وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة أداة مهمة لقياس ورصد آراء الجمهور والحصول على المعلومات الفورية ووسيلة لتبادل وجهات النظر بين المسئولين و أفراد المجتمع على كافة مستوياتهم وذلك من منطلق حرص القيادة العليا في الصندوق على التواصل المباشر مع الجمهور بهدف تطوير جودة الخدمات الاجتماعية بطرق مبتكرة وتسهيل الوصول إليها.

ولفتت معاليها الى أن الهدف من هذه اللقاءات الى رفع الوعى الاسرى والمجتمعى بالإرتكاز على عناصر قوة الاسرة الإمارتية ومساندة الأسرة على الإستقرار وتجاوز الخلافات الأسرية بالتدخلات المنهجية من خلال وضع خطط مدروسة اساسها تقوية طرق الاتصال واللقاءات المباشرة مع الجمهور و دعما لأهداف المؤسسة في زيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة والعمل و تحقيقاً لرؤية المؤسسة الرامية إلى بناء أسرة إماراتية متماسكة تسهم في استقرار المجتمع.

وطرحت معاليها من خلال حساب المؤسسة على تويتر والفيس بوك وحسب الخطة الزمنية التي أعدت للمبادرة عددا من الاسئلة الخاصة عن تهيئة الفتاة والشاب للزواج وعن كيفية إعداد الفتاة للزواج وما هو دور الأسرة في ذلك حيث لاقت هذه المبادرة تفاعلا كبيرا من الشباب ومن المهتمين بشؤون الأسرة .

ودعت جميع الاراء التي قدمت لمعاليها إلى أهمية تهيئة الزويجين لمفهوم الزواج قبل الارتباط وزيادة الوعي الأسري من خلال إنخراط كلاهما في دورات تأهيلية لمفهوم الزواج كما دعا الجميع الى ضرورة إلى تكثيف الجهود للارتقاء بمهام ومسؤليات الأسرة الإمارتية بتكاتف جيمع الجهات التعليمية والاجتماعية والاعلامية .

وأشارت معاليها إلى أن هذا التوجه يأتي امتثالا لتوجهات الحكومة الإتحادية من أجل تسخير التكنولوجيا والاستفادة من الإقبال الهائل عليها من قبل الجمهور لصالح خدمة أفراد الجمهور أنفسهم .

ونوهت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي إلى ان مؤسسة صندوق تولي إهتماما بالغا بتقديم أفضل الخدمات الحكومية لكافة المتعاملين بيسر وكفاءة لتحقيق أهدافها سواء لنشر التوعية الأسرية والتعريف برسالتها في تقديم الدعم المادي والمعنوي من أجل الارتقاء بالوعي الأسري والمساهمة في إرساء الثقافة الاماراتية الرامية الى تحقيق التلاحم الأسري.