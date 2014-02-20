ارتدي أزياءك على طريقة النجمة نوال الزغبي

عرفت النجمة نوال الزغبي كواحدة من أشهر النجمات العربيات وأكثرهن أناقة، فهي تهوى الإطلالات الفخمة، وتحب الظهور بمظهر لائق ومشرق في كل مرة تظهر بها.

في هذا الموضوع، نقدم لك 3 إطلالات أنيقة مستوحاة من إطلالات نوال الزغبي في الفترة الماضية، شاهدي الصور، وارتدي إطلالاتك على طريقتها:

- الإطلالة الأولى:

أرادت نوال أن تظهر بلوك بسيط، فاختارت فستاناً قصيراً باللون الأسود بكتف واحد، وزادت من أناقة اللوك بتسريحة مرفوعة وأقراط جذابة، وأكملت إطلالتها بحقيبة بلون برتقالي مشرق.

اخترنا لك إطلالة مشابهة بفستان قصير من تصميم Alexander Wang نسقناه مع حذاء أسود كلاسيكي، وحقيبة ملونة جميلة من Alexander McQueen.

- الإطلالة الثانية:

تهوى نوال الزغبي الفساتين البراقة، وقد وقع اختيارها في هذه الإطلالة على فستان أنيق من مصممها المفضل إيلي صعب.

استوحينا من هذه الإطلالة لوكاً مشابهاً بفستان أنيق بنفس اللون من المصمم Tadashi Shoji، ولنزيد من فخامته نسقناه مع حذاء ذهبي جميل من Jimmy Choo، وأكملنا اللوك بمجوهرات ذهبية براقة.

- الإطلالة الثالثة:

خرجت النجمة عن ستايلها المعتاد في هذه الإطلالة، واختارت أن تدمج بين اللونين الوردي والبرتقالي في لوك متجدد وجرئ.

ألهمتنا نوال أن نبحث عن إطلالة ملونة ومختلفة، فاخترنا فستاناً جميلاً بألوان صيفية مميزة من Issa، ونسقناه مع حذاء وحقيبة باللون الأسود ومجوهرات ذهبية ناعمة.

إن وجدت صعوبة في دمج الألوان المشرقة مع بعضها في إطلالة واحدة، فننصحك باختيار فستان يجمع تلك الألوان معاً كما فعلنا في هذا اللوك.

أي إطلالات نوال الزغبي هي المفضلة لديك؟؟

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