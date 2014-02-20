Beyonce و Rita Ora الأكثر أناقة في حفل Brit Awards 2014

مع تزاحم حفلات السجادة الحمراء في هذه الفترة نكون حريصين على أن نتابع الأجمل على السجادة الحمراء وفي حفل Brit Awards 2014 الذي أقيم ليلة البارحة شاهدنا خمس إطلالات ملفتة على سجادته الحمراء كانت إحداها من الأسوأ على الإطلاق .. شاهدي الصور وأخبرينا برأيك .

- ظهرت النجمة Beyonce بإطلالة براقة ساحرة بفستان أنيق على مسرح الحفل ، حملت إطلالتها الأنيقة توقيع المصمم Vrettos Vrettakos

- Rita Ora كانت واحدة من أكثر النجمات أناقة في هذا الحفل حيث اختارت فستان رائع بلون أصفر مشرق من Prada ونسقتة مع خواتم ملفتة بطريقتها الخاصة .

- خطفت Katy Perry إحدى الفساتين البراقة التي شوهدت في عرض المصمم Julien Macdonald في أسبوع الموضة لخريف وشتاء 2014 قبل أيام قليلة وبدت بإطلالة أنيقة و فخمة .

- أعجبنا بفستان Rosie Huntington-Whiteley الأحمر البراق من Saint Laurent الذي ظهرت به على السجادة الحمراء لهذا الحفل .

- ظهرت المغنية الشابة Ellie Goulding بواحدة من أسوأ إطلالاتها بفستان وردي بتصميم غريب حيث احتوى على مقدمة تول كبيرة بدا شكلها غير متناسق مع بقية الفستان .

أي هذه الإطلالات كانت الأجمل بالنسبة لك ؟