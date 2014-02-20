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نيكولا جبران يحوّل Katy Perry إلى Katy Patra

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نيكولا جبران يحوّل Katy Perry إلى Katy Patra نيكولا جبران يحوّل Katy Perry إلى Katy Patra

أطلت النجمة العالمية Katy Perry بفستان من تصميم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وذلك في مناسبة The Brit Awards الذي أُقيم مساء أمس في العاصمة البريطانيّة لندن. إستوحى المصمّم نيكولا جبران فكرة الفستان من الحضارة الفرعونيّة وتحديداً من أيقونتها الشهيرة كليوباترا، وهو الموضوع الذي سيطر أيضاً على أجواء الكليب الجديد الذي صوّرته بيري لأغنية "دارك هورس". وجاء التصميم الذي إبتكره جبران مؤلّفاً من فستان قصير، يعتليه معطف طويل وكبير، بدت عليه ملامح الفراعنة وعظمتهم، ولكن بلمسةٍ معاصرة حيث إستعمل جبران ألوان الأخضر، والأحمر، والأزرق الفاتحة والمشعّة والمليئة بالحيويّة حيث تحوّلت النجمة إلى "كايت باترا" الفروعنية. وركّز جبران في تصاميم هذه اللوحة الإستعراضيّة الضخمة على شعار فرعوني بارز جدّاً ألا وهو الصقر، كما أشرف على تصميم ثياب الراقصين في هذا الحفل الكبير.

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