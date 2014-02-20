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تفعيل التعاون بين "التنمية الإدارية" ومنظمة التعاون الاقتصادى

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تفعيل التعاون بين "التنمية الإدارية" ومنظمة التعاون الاقتصادى تفعيل التعاون بين "التنمية الإدارية" ومنظمة التعاون الاقتصادى

التقى الدكتور هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، مع وليام دنفرز نائب سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لبحث تطورات الأوضاع فى ، وما تم إنجازه من خطوات وفقا لخارطة المستقبل، من خلال عملية الاستفتاء على الدستور والتى تمت بنجاح، وما يتم الإعداد له حالياً لإجراء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم عقد الانتخابات البرلمانية، مما سيسهم فى تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى.

وأوضحت وزارة التنمية الإدارية، فى بيان لها اليوم الخميس، أن نائب السكرتير العام أكد على أن المنظمة تولى اهتماما كبيرا للتعاون مع مصر، حيث أنها دولة محورية فى المنطقة وتمثل مركز ثقل بالنسبة للتجمعات المختلفة على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن قارة أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، وان المنظمة تهتم بإجراء حوار تفاعلى مع مصر للوصول إلى أفضل صيغة للتعاون المشترك المبنى على الفهم الدقيق لاحتياجات البلاد وبخاصة فى المرحلة الحالية.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هى منظمة دولية مكونة من عدد من البلدان المتقدمة، وهى معنية بمعالجة العديد من المشكلات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى تواجهها الحكومات من خلال إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، فى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية وبما ينعكس على رضا المواطنين.

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مصر 365

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