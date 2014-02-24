بالصور: لقاء جماهيري للتعريف بمشروع قادة المستقبل ببني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

أكد المستشار /مجدي البتيتي محافظ بني سويف أن الشباب أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل، وهو ما يحتاج على أرض الواقع إلى عمل حقيقي وإستراتيجية ثابتة ، وسياسات مدروسة ، وتشريعات وقوانين معينة، وآليات عملية لتمكين الشباب وفتح الأبواب لتحقيق الإنجازات لوطنهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الموسع الذي عقد بقصر ثقافة بني سويف تحت عنوان "قادة مشروع المستقبل " (تواصل، شارك،ابني ) بحضور الداعية/ عبد الغني هندي المتحدث الرسمي باسم الأئمة والدعاة في مصر عضو اللجنة المركزية لمشروع قادة المستقبل والسكرتير العام للمحافظة ورئيس جامعة بني سويف وأعضاء اللجنة المركزية للمشروع والعديد من قيادات المحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والكوادر الشبابية.



وأعلن الداعية / عبد الغني هندي أن مشروع قادة المستقبل تم عرضه على رئاسة الجمهورية و يهدف إلى تمكين الشباب من خلال وضع خطة عمل لمشروع قومي لخلق شبكة أمان اجتماعية وثقافية وإيجاد آلية للتواصل على مستوى الجمهورية بكل قراها ومدنها وإعداد كوادر تكون لها القدرة على حشد كل القوى الشبابية والتقريب بينها لإقامة دولة مدنية حديثة وفتح قنوات اتصال بين الأجهزة التنفيذية للدولة وشباب القرى والمراكز والمحافظات لتحديد المشكلات التي تحيط بالمنطقة لوضع خطة داخل كل محافظة تعتمد على رؤية الشباب العلمية والعملية لحل هذه المشاكل ، مشيرا إلى عدم انتماء قادة المشروع لأي حزب أو فصيل سياسي أو تيار معين وهدفنا الأوحد مصلحة الشعب المصري مؤكدا على عقد لقاءات جماهيرية للتعريف بالمشروع بجميع محافظات الجمهورية لشرح فكرة المشروع و عمل شبكة تواصل في سبيل جذب المزيد من الأعضاء والمؤيدين له والمؤمنين بفكرته وأهدافه .



وأوضح بلال حبيش عضو اللجنة المركزية للمشروع أن هناك ثلاث مراحل متدرجة للمشروع تبدأ ببناء شبكة تواصل اجتماعي بين الشباب والمشروع وجمع وحصر المشاكل التي يعاني منها المجتمع,, ثم تبدأ المرحلة الثانية من خلال فتح قنوات اتصال بين مؤسسات الدولة والمشروع فضلا عن بعض البرامج التدريبية للشباب , وصولا للمرحلة الثالثة لوضع حلول لهذه المشاكل عن طريق الخبراء والمختصين وعرضها على صانعي القرار .

وأضاف أن للمشروع هيكلاً تنظيميا يتدرج من اللجان المركزية للمشروع المكونة من 7 أعضاء مؤسسين ولها مكتب تنفيذي تتبعه بعض اللجان النوعية ثم يتم تقسيم محافظات الجمهورية الى 7 قطاعات كل قطاع يضم مجموعة من المحافظات ,,, ثم مكاتب مركزية للمشروع بالمحافظات تتفرع الى مكاتب مركزية بالمدن والمراكز والقرى من خلال قنوات اتصال وتنسيق لربط هذه المكاتب المركزية المختلفة بالقطاعات واللجنة المركزية .

شبكةعيونالإخبارية

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