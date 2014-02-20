6 أساتذة بـ"القومى للبحوث" يتنافسون على رئاسة المركز

تقدم عدد من الأساتذة بالمركز القومى للبحوث، للترشح على منصب رئيس المركز للأربع سنوات القادمة، ووصل عددهم لـ6 مرشحين، ينافس كل منهم من خلال برنامج انتخابى وخبرة علمية وإدارية على واحد من أعرق المناصب البحثية على مستوى الدول العربية وهو المركز القومى للبحوث.

وأغلق باب الترشح عصر اليوم الخميس فى ضوء منافسة يتوقع الكثيرون أنها ستكون شرسة نظرا لثقل وخبرة المرشحين للمنصب، وهو ما سيصب فى مصلحة المركز وأساتذته وشباب الباحثين الذين سيختارون لأول مرة بعد ثورة 25 يناير رئيسهم عن طريق الانتخاب دون أن يفرض عليهم بالتعيين.

والمرشحون هم الدكتورة عزة عبد الشهيد، والدكتور أحمد حسنى، والدكتور عبد الستار أحمد عبد الستار والدكتور عماد المليجى والدكتور عمر عبد السلام، فضلا عن تقدم الدكتور أشرف شعلان القائم بأعمال رئيس المركز حاليا للترشح للمنصب للاستمرار لفترة رئاسية ثانية بعد انقضاء رئاسته السابقة للمركز نهاية العام الماضى.

ومن المنتظر أن يتم فتح باب الطعون على المرشحين لمدة يومين ثم الفصل فى صحة هذه الطعون من عدمه خلال يومين آخرين لتقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بعدها باتخاذ خطواتها للإشراف على انتخابات المجمع الانتخابى الذى سيمثل فيه كافة الأقسام بالمركز تمثيلا عادلا، ليتم بعده انتخاب رئيس المركز القومى للبحوث القادم من قبل هذا المجمع.