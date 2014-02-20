مجلس حكماء الدستور يصدر توصياته للمؤتمر العام للحزب

أعلن المجلس الأعلى للحكماء بحزب الدستور توصياته للمؤتمر العام الذى سينعقد غدا.

وقال فى بيان له اليوم بخصوص إجراءات اجتماع المؤتمر العام، إنه بناء على استفسار من رئيس الحزب، السفير سيد قاسم المصرى، بخصوص إمكانية دمج قائمتين أو أكثر من القوائم المرشحة، تغيير المقر الانتخابى، ترتيب إجراءات المؤتمر العام، فلا مانع من اندماج قائمتين أو أكثر بالشروط التالية:

> 1. تقديم طلب موقع من جميع أعضاء القوائم الراغبة فى الاندماج، يقرون فيه برغبتهم فى الاندماج، ويعلنون التشكيل الجديد للقائمة بحيث لا يزيد عن ثلاث أشخاص (رئيس – أمين عام – أمين صندوق) من أسماء المرشحين المذكورة بالفعل فى القوائم المندمجة.

> 2. أن يتم الإعلان عن هذا الاندماج قبل بدء اجتماع المؤتمر العام فى موعد أقصاه الساعة العاشرة مساء اليوم الذى يسبق اجتماع المؤتمر العام.

> 3. يتم الإعلان عن الاندماج فى مقر المؤتمر العام، وبالقرب من أماكن التصويت بصورة واضحة وعلى موقع الحزب الإلكترونى.

> ثانياً: لا يجوز تغيير المقر الانتخابى إلا بإعلان مستوف لفترة الأسبوعين المنصوص عليها فى اللائحة، وإذا تطلب الأمر، نوصى بعمل احتفالية قبل أو بعد اكتمال الإجراءات اللائحية للمؤتمر العام، فى أى مقر مناسب يتم الاتفاق عليه.

> ثالثاً: تكون إجراءات اجتماع المؤتمر العام الأول بالترتيب التالى:

> 1. التأكد من اكتمال النصاب القانونى لاجتماع المؤتمر العام.

> 2. اعتماد جدول أعمال اجتماع المؤتمر العام الأول، على أن يتضمن البنود التالية:

> ‌أ. كلمة رئيس المؤتمر العام

> ‌ب. كلمة رئيس الحزب والأمين العام

> ‌جـ. بيان بأهم قرارات رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا

> ‌د. بيان بأهم القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للحكماء

> ‌ه. بيان بأهم قرارات الهيئة العليا

> ‌و. مناقشة واعتماد الحساب الختامى للميزانية العامة للحزب

> ‌ز. اعتماد تعيين مراقب الحسابات

> ‌حـ. انتخاب قيادات جديدة (رئيس – أمين عام – أمين صندوق) للحزب بالقوائم المغلقة طبقا للائحة. ويجوز البدء فى إجراء الانتخابات فى قاعة منفصلة داخل نفس حرم مقر اجتماع المؤتمر العام فور التأكد من اكتمال النصاب القانونى.

> ‌ط. فى حالة عدم حصول أى قائمة على 50% من الأصوات الصحيحة زائد صوت، تتم انتخابات الإعادة بين القائمتين الحاصلتين على أعلى الأصوات فى نفس اليوم، بعد نصف ساعة من فرز وإعلان الأصوات.

> ويتم التنبيه بهذا على أعضاء المؤتمر العام، حتى لا ينصرفون قبل إعلان النتيجة. ويتم إعلان القائمة الفائزة بأغلبية الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، بأى عدد من الأصوات.

> ‌ي. اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى.

> ‌ك. النظر فى إمكانية تحالف أو اندماج الحزب مع أحزاب أخرى.

> ‌ل. ما يستجد من أعمال.

وأكد الحزب خلال البيان أنه لا يلزم اعتماد اللائحة الحالية للحزب، نظراً لأن المؤسسين قد وكلوا وكلاء المؤسسين فى توكيلات تأسيس الحزب، باستكمال وتقديم أوراق وإجراءات التأسيس شاملة مبادئ الحزب ولائحته الأساسية للعمل بها خلال الفترة الانتقالية.

وأوضح أن كافة إجراءات اجتماع المؤتمر العام الأول طبقاً للائحة الحزب الحالية، مشيرا إلى أى تعديل للائحة، يسرى بعد من انتهاء أعمال المؤتمر العام الأول، ولا يجوز اتخاذ أى إجراءات طبقاً للائحة المعدلة – إن تم إقرارها – إلا بعد انتهاء إجراءات المؤتمر العام الأول، الذى يعتبر انعقاده متمماً لإجراءات تأسيس الحزب، وتأشيراً بانتهاء الفترة الانتقالية فور تمام انعقاد المؤتمر العام الأول.