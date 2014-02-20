تسريحات النجمات: Do & Don't!

ننتظر النجمات بشكل مستمر، للتعرّف على أبرز وأجمل خطوط الموضة للموسم الجاري. وعلى هذا الأساس نطرح دائماً في موقع "سيدتي نت" جديد تسريحات النجمات وحتى مكياجهن لتختار كل سيدة ما يليق بها من صحيات واعتمادها حسب مناسبتها.

ولكن ما لا يمكن تخيله هو أن النجمات قد يخترن صيحات غير جذّابة ولا تناسب إطلالاتهن أم حتى اعمارهن، وللأسف نقوم نحن أيضاً بتطبيقها فنظهر بشكل غريب عن المألوف، وغير لافت.

"سيدتي نت" اختار لك مجموعة من الصور لصيحات الكعكة الرائجة، وللشعر المربوط مع فرق الجنب أو النصف، علماً أن هذه التسريحات قامت بتطبيقها النجمات وفشلن.

ففي الصور المرفقة تجدين نجمات طبعنا على صورهن كلمة Do & Don't وهذه العبارات كفيلة بإبعادك سيدتي عن هذه التسريحة واعتماد تسريحة أجمل تحت عنوان Do .

فما رأيك؟

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